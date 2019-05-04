В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Церемония началась с омовения монарха водой, которую буддийские монахи освятили в храмах Бангкока и тайских провинций. Далее правителю предстоит отправиться к трону, где ему вручат королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

После этого Рама Десятый озвучит свой первый королевский приказ, сообщает телеканал "Россия 24". А завтра состоится церемония принятия королевской резиденции, то есть, по сути, символическое заселение в жильё.

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет. Однако формальную коронацию решил отложить, чтобы скорбеть вместе с нацией.

Восхождение монарха на престол для тайцев считается чуть ли ни главным праздничным событием в жизни. Так что денег на торжество не пожалели: общая стоимость церемоний составила примерно 30 миллионов долларов.