Император Нарухито обратился к Японии с благодарностью

Новый император Японии Нарухито впервые появился на публике после вступления на престол. Монарх со специально оборудованного во дворце балкона приветствовал собравшихся, и обратился к ним с речью: поблагодарил за поздравления.

Нарухито занял хризантемовый трон 1 мая после того, как его отец – император Акихито – отрёкся от престола. Чтобы увидеть нового монарха, к дворцу пришли тысячи японцев. Ожидается, что в течение дня Нарухито выйдет к ним шесть раз.

"Я молюсь за ваше здоровье и счастье, и искренне желаю дальнейшего развития и процветания нашей нации! А это возможно, если мы будем идти рука об руку с другими народами, и стремиться к миру во всём мире", — цитирует японского императора телеканал "Россия 24".