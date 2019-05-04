Популярный пляж на Средиземном море закрыт из соображений безопасности

После обстрела со стороны сектора Газа израильские власти закрыли доступ к популярному пляжу Зиким-бич на побережье Средиземного моря. Запрещено купание в этой зоне и вход на сам пляж.

"Решение принято на фоне событий прошлой ночи после обстрела сил АОИ в южной части сектора Газа", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Армии обороны Израиля (АОИ). В нем также уточняется, что во время инцидента со стрельбой ранены два солдата.

ранее сообщалось, что этой ночью израильские военные перехватили несколько десятков ракет, пущенных из сектора Газа. Речь идет о пуске порядка 50 ракет, большинство из них были перехвачены службами ПРО. Обстрел длился в течение получаса после почти месячного затишья. Позднее в ответ армейские самолеты атаковали две ракетные установки в северной части сектора Газа.

В свете последних событий решено заблокировать не только пляж, но и участки, прилегающие к зоне безопасности — запрещен въезд любому транспорту на несколько территорий.