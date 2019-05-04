В Сызрани легковушку разорвало после столкновения с джипом, одна из пострадавших умерла

Вечером в минувшую пятницу, 3 мая, на улице Монастырской в Сызрани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Лада Приора", выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser.

От удара "Приору" буквально разорвало пополам, 21-летняя пассажирка легковушки получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы и другие травмы. Ее удалось доставить в больницу, однако через некоторое время она скончалась.

Предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем "Лады", госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщают СМИ, еще одним пострадавшим оказался 56-летний мужчина из внедорожника.