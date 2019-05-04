Украинские военнослужащие вывесили над позициями в Донбассе флаг вермахта

Украинские военнослужащие из националистического полка "Азов" вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии. Об этом сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань. По его словам, флаг вермахта вывешен у пункта Марьинка, где базируются части ВСУ. Недавно к ним для усиления переброшены части нацбатальона "Азов", известного своей радикальной идеологией. В первый же день своего появления украинские националисты вывесили флаг, который использовался в Третьем рейхе при Гитлере. Ранее сообщалось, что военнослужащие из нацполка "Азов" перед обстрелами мирных жителей включают через динамики фашистские марши.

Астрахань подчеркнул, что все происходит в преддверии праздника 9 мая. Таким образом националисты опровергли заявления киевских властей о европейских ценностях и демократии. При этом военнослужащие "Азова" уже несколько раз обстреляли мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, начата в 2014 году. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.