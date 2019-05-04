Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации
Совершено нападение на журналиста Вадима Комарова. Нападение произошло в 9.30 утра в центре Черкасс. Известному в городе журналисту проломили череп. Журналиста нашли прохожие утром в субботу. Они и вызвали скорую помощь. Сейчас Комаров находится в реанимации, написал его коллега Сергей Кузляев на своей странице в Facebook.
"Это предупреждение всем журналистам Черкасс", — считает Кузляев.
В качестве подтверждения своих слов он перечисляет, над какими темами работал в последнее время Комаров. Это реконструкция кинотеатра, критика вице-мэра Черкасс, коррупция в отдельных департаментах муниципалитета и в среде депутатов, освещение бунта в местной исправительной колонии.
По информации Кузляева, у Комарова на пятницу была назначена встреча с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. Журналист готовился познакомить главу города с фактами злоупотреблений чиновников. Кузляеву неизвестно, состоялась ли эта беседа и смог ли его коллега передать скандальные факты мэру Черкасс.
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко подтвердил информацию о нападении на Комарова. Он также считает, что такие действия "направлены на запугивание всех работников СМИ".
Факты притеснения журналистов на Украине исчисляются десятками. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Идут гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве. По обвинению в госизмене арестован житомирский журналист Василий Муравицкий. Под арестом находится и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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