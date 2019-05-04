Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.

Местное полицейское управление пошло на это, чтобы снизить градус выступлений, организованных друзьями и близкими погибшего, развернувших общественную кампанию, и обеспечить расследованию обстоятельств инцидента максимальную прозрачность.

По версии стражей порядка, одному из патрульных показалось, что замеченный им автомобиль выглядит подозрительно. Водитель остановил транспортное средство, однако внезапно стартовал с места и попытался скрыться.

В какой-то момент подозреваемый уклонился от патрульного автомобиля, но не справился с управлением и после заноса оказался около тротуара, где в него врезалась полицейская машина.

Водитель снова начал движение и еще раз столкнулся с полицейским авто, а затем один из патрульных обошел машину, потребовал от подозреваемого показать руки, и несколько раз выстрелил в него через лобовое стекло.

Машина выкатилась с проезжей части и остановилась. Молодой человек, впоследствии идентифицированный как 18-летний Энтони Хосе Вега Крус, был доставлен в больницу, где и скончался несколько дней спустя.

Стефани Сантьяго – 18-летняя девушка, находившаяся в момент стрельбы на пассажирском сидении, не пострадала. Никто из полицейских, участвовавших в задержании, не получил никаких травм.

В ходе следствия было установлено, что Вега Крус не был вооружен. Патрульный обосновал применение табельного оружия наличием угрозы для своей жизни и здоровью, расценив в качестве таковой попытку сбить его машиной.

Представитель руководства управления полиции сообщил о том, что разбирательство пока находится на ранней стадии и делать выводы о правомерности действий стражей порядка преждевременно.

Демонстрация видео вызвала новую волну возмущения у родственников и друзей – адвокат семьи покойного заявил о намерении доказать чрезмерную и необоснованную жестокость полицейских.