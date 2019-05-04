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4 мая 201915:10

Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

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Украинцы и россияне близки по духу, менталитету и истории, поэтому они навсегда останутся братскими народами, политический режим на это повлиять не может, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич поддерживает такое высказывание. По словам Клинцевича, никогда отношения между русскими и украинцами не укладывалось в рамки "господство – подчинение".

Сенатор напомнил, что в свое время Никита Хрущев "незаконно" передал Крым Украине, а такие подарки "вассалы" не получали никогда. Кроме того, бесполезно даже пытаться замаскировать подчиненное положение Украины, ведь с 2014 года Киев не может и шагу ступить без консультации с Вашингтоном, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек подтвердил, что для украинского истеблишмента политической программой стали заявки о том, что Москва стремится отобрать украинскую самоидентичность. Бальбек уверен, что последние 25 лет Москва слишком многое позволяла Киеву, передает RT. 

Ранее депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что украинцы станут братским народом для русских, когда согласятся стать вассалами России.

 

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