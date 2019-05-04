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Боевые действия в Ливии 15 минут назад
Саррадж сообщил об отступлении Хафтара
Глава правительства национального согласия (ПНС) и президентского совета Ливии Файез Саррадж заявил, что правительственные силы вернули под свой контроль ряд позиций, которые ранее заняли подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Саррадж подчеркнул, что регулярные и вспомогательные части, лояльные ПНС, "стойко держат свои позиции на всех фронтах".
"Сейчас обстановка хорошая, силы агрессора отступают и прибегают к слепым обстрелам гражданских районов, что привело к гибели гражданских лиц", — рассказал глава ПНС, слова которого приводит РИА Новости.
Он заявил также, что ПНС прекратит боевые действия против ЛНА, как только ее отряды вернутся на прежние позиции. "Противостояние закончится, как только силы агрессора отступят и вернутся туда, откуда пришли. Вот тогда и война закончится", — сказал Саррадж.
Глава ПНС Ливии, кроме того, призвал Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ отказаться от поддержки маршала Хафтара в пользу поддержки ливийского народа. Позицию этих стран по оказанию поддержки одной стороне в Ливии против другой Саррадж назвал "нелогичной". Он напомнил, что ПНС — это избранный, законно действующий кабинет министров, он представляет Ливию во всех международных и региональных организациях, а также заверил, что ливийский народ хочет сохранить с вышеназванными странами добрососедские отношения.
Силы под командованием маршала Халифы Хафтара, объединившиеся в ЛНА, начали наступление с востока на столицу Ливии 4 апреля. Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
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