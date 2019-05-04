Израиль обстрелял 120 целей ХАМАС в ответ на 250 ракет, запущенных из сектора Газа

В течение субботы, 4 мая, военные Израиля засекли пуски 250 ракет и мин из сектора Газа. В ответ они атаковали 120 объектов палестинских боевиков. Такие данные сообщили представители пресс-службы Армии обороны Израиля

Месячное затишье было нарушено 12-часовым обменом ударами. После него израильтяне говорят о минимум двух серьезно раненых со своей стороны, палестинцы отмечают, что погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок и беременная женщина.

Уточняется, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 250 ракет и мин, десятки из них перехватили расчеты установок "Железный купол".

Более 70 процентов ракет и мин, запущенных из сектора Газа, падает на открытой местности, не требуя вмешательства батарей ПРО и не причиняя ущерба.

К настоящему времени авиация Израиля уже атаковала около 120 объектов "Исламского джихада" (запрещена в РФ) и ХАМАС – крупнейших группировок сектора Газа, союзников, которые стоят за обстрелами, произошедшими в субботу. Среди атакованных целей – подземный ракетный завод, два многоэтажных здания, которые используются боевиками, диверсионный туннель в Израиль, а также две группы боевиков-ракетчиков.

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, все удары наносятся исключительно по военным целям. Конрикус обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава, передает РИА Новости.