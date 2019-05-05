В Афганистане спецназ уничтожил одного из главарей "Исламского государства"

В Афганистане отряд сил специального назначения национальной полиции ликвидировал одного из главарей экстремистов, который отвечал за деятельность террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в северных районах Афганистана и Центральной Азии. Об этом сообщает информационное агентство "Хаама пресс", ссылаясь на заявление министерства внутренних дел Афганистана.

Как уточняется, боевика, известного под именем Муфти Узбек, уничтожили неподалеку от селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан. По данным министерства внутренних дел страны, уничтоженный экстремист отвечал за планирование и организацию террористических атак и был ответственным за деятельность ИГИЛ в северных частях Афганистана. Также он занимался вопросами финансирования и оснащения ИГИЛ в Центральной Азии, сообщает ТАСС.

В ходе операции у селения Дахана-э-Гори спецслужбы ликвидировали еще троих радикалов, которые входили в боевые отряды "Исламского государства" в Афганистане.