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5 мая 201903:46

Американские эксперты: "Адмирал Нахимов" - самый мощный корабль в мире

Министерство обороны Российской Федерации

Американский журнал Military Watch выпустил обзор, в котором назван самый мощный боевой корабль в мире. Им признан российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов". В результате недавней модернизации был увеличен срок его службы, а также усилена боевая мощь, пишет издание "Известия".

В рамках модернизации зенитно-ракетные комплексы С-300Ф на борту были заменены на С-400. Также теперь "Адмирал Нахимов" имеет на борту самый большой в мире арсенал противовоздушных орудий – 96. Таким образом крейсер стал практически неуязвимым для атак с воздуха. Кроме того, корабль снабдили артиллерийскими системами "Панцирь МЕ" и "Редут", что сделало его сложнейшей целью для судов противник. Кораблям ВМС США, на вооружении которых стоят более старые крылатые ракеты ("Гарпун" и "Томагавк"), будет сложно пробить защиту "Адмирала Нахимова".

Наступательное вооружение "Адмирала Нахимова" также претерпело значительные изменения. Теперь крейсер вооружен П-700 "Гранит", которые могут нести 750-килограммовую боеговловку. Она может поражать такие корабли, как эскадренные миноносцы класса "Арли Берк" и ракетные крейсеры типа "Тикондерога". Дальность полета "Гранитов" – 625 километров.

Ранее издание National Interest назвало "Адмирала Нахимова", а также ракетные крейсеры "Петр Великий", "Киров" и "Адмирал Лазарев" самыми смертоносными за всю историю военного флота.

 

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