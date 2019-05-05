Города России возглавили рейтинг самых экстремальных населенных пунктов Земли

Испанское издание El Pais составило рейтинг самых экстремальных населенных пунктов мира, куда вошли города, являющиеся самыми сложными для жизни и туризма.

Города, попавшие в этот список, либо располагаются на таких высотах, где трудно дышать, либо бросают вызов самым жарким или самым холодным температурам, подвергая людей, живущих там, критическим испытаниям.

На первом месте в рейтинге оказались российский город Якутск и село Оймякон, сообщает РИА Новости. Как считают авторы, Якутск отличает максимально экстремальный климат, потому что зимой температура воздуха опускается там до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать плюс 29 градусов, из-за чего город создает для местных жителей серьезные трудности для жизни и крайне редко привлекает внимание туристов. При этом Якутск является региональным центром, а также это важный экономический, научный и культурный центр Сибири.

Первое место также занимает село Оймякон, расположенное в Якутии. Его отличительной чертой является самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части нашей планеты. Например, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минут 71,2 градуса Цельсия. При этом, отмечает издание, в Оймяконе проживают очень много пожилых россиян.

На следующей строчке рейтинга оказался еще один якутский город – Верхоянск. Он является самым экстремальным из-за рекордных перепадов температур. Самая высокая зафиксированная температура там плюс 37 градусов Цельсия, а самая низкая – минус 69,8 градуса Цельсия. Перепад составляет 106,8 градуса – за этот показатель город попал в Книгу рекордов Гиннеса. При этом население города является достаточно большим для таких мест – 1,3 тысячи человек.

Самым жарким городом на Земле признан Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, максимальная температура воздуха в этом городе достигала 59,5 градуса Цельсия. Шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, расположенный на высоте 5 099 метров над уровнем моря, считается самым труднодоступным городом мира. Город расположен в зоне вечной мерзлоты, при этом его население составляет более 30 тысяч человек.

В списке также оказались города Иерихон и Табха в Израиле – они считаются самыми низко расположенными городами в мире (более 200 метров ниже уровня моря). Город-остров Адак в группе Алеутских островов назвали самым удаленным на планете. По версии газеты, на звание самого северного населенного пункта претендуют Лонгьир на норвежском архипелаге Шпицберген, Хаммерфест в Норвегии и небольшой город Барроу на севере Аляски (США).

За звание самого южного населенного пункта Земли борются города Пуэрто-Вильямс в Чили и Ушуая в Аргентине.