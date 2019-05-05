Лыжи, снег и креатив: в Заполярье завершился фестиваль "Хибины-Бикини 2019"

В бикини - по Заполярью. Жирную точку в завершении зимнего сезона решили поставить любители горнолыжного спорта. В Хибинах устроили спуск в купальниках. В программе еще были концерт, битва красками и огненное шоу.

Лыжи, снег и немного креатива — вот все, что нужно для веселых выходных. Прокатиться в Хибинах с ветерком и с минимумом одежды северяне приходили целыми семьями. И это при том, что весна прилично задержалась.

Ни переменчивая погода, ни температура около 0 градусов с ветром не помешали экстремалам провести единственный в Заполярье спуск с горы в купальниках.

Для спортсменов это один из немногих дней в году, когда главное не то, как и на чем ты ездишь, а в чем именно. Образы и наряды многие подбирали за несколько недель. Были и те, кто променял загар на южных пляжах на суровую северную романтику.

Как говорят сами райдеры, такой спуск — это не просто яркая точка, а восклицательный знак в конце горнолыжного сезона. Некоторые экстремалы специально ездят на массовые спуски в бикини от Шерегеша до "Розы Хутор". И вот уже на второй заезд в Хибинах.

"Разброс достаточно большой. Это Центральный федеральный округ, северо-запад России, Карелия, Архангельск. Это традиционно Москва и Санкт-Петербург. Прилетели люди из Калининграда. Это мы по регистрации смотрели. Горнолыжная география — со всей России", — рассказывает член оргкомитета "Хибины-Бикини 2019" Александр Сергиенко.

По подсчетам организаторов, в этом году в спуске приняли участие более 1000 спортсменов — в полтора раза больше, чем год назад. В 2020 году этот рекорд обещают побить.