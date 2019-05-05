Артем Дзюба: еще не осознал, что стал чемпионом

Петербургский "Зенит" благодаря поражению "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) досрочно стал победителем российской премьер-лиги. Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба заявил, что еще не осознал, что стал чемпионом страны.

"До конца еще не осознал, что стал чемпионом, – сказал Дзюба в видеобращении в социальной сети Instagram. – Cпасибо всем за поздравления, я всю карьеру шел к этому и безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку, поздравляю "Зенит" и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом, всех с чемпионством".

Напомним, "Зенит" стал чемпионом страны в пятый раз в истории России. Ранее петербуржцы выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.