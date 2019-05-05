В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

Более 3400 избирательных участков открылись в Северной Македонии, где 5 мая проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства сражаются выдвиженец от правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски и представитель националистической оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМПО-ДПМНЕ) Гордана Силяновски-Давкова.

По итогам прошедшего в апреле первого тура выборов Пендаровски набрал 42,81, а Силяновски-Давкова — 42,25 процента голосов, передает "Интерфакс". Ключевым фактором во втором туре эксперты считают явку избирателей. Для признания выборов состоявшимися в голосовании должны принять участие не менее 40 процентов тех, кто имеет право голоса. Если второй тур будет признан несостоявшимся, придется повторить оба тура выборов.