Гари Кэхилл покинет "Челси" по окончанию сезона

Защитник Гари Кэхилл объявил, что покинет "Челси" по окончанию нынешнего сезона. 33-летний футболист пока не сообщил, где продолжит карьеру.

"Я готов отыграть еще три или четыре года. Но уже не в "Челси", а в другом клубе. Я был счастлив играть в этом великом клубе. Я провел здесь свои лучшие годы и покидаю "Стэмфорд Бридж" с высоко поднятой головой", — цитирует Кэхилла РИА Новости.

Пришедший из "Болтона" в 2012 году Гари Кэхилл провел за "Челси" 289 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.