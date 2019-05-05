Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны. В ведомстве напомнили, что запрет на выезд начинает действовать при долге в 10 тысяч рублей. Алименты, выплата кредитов, возмещение вреда — обо всех долгах лучше позаботиться заранее. В прошлом году из-за долгов был ограничен выезд за границу для 7,5 миллиона россиян. К майским праздникам в стоп-лист были внесены три миллиона фамилий.

Некоторые должники, зная о таких ограничениях, расплачиваются с долгами только накануне поездки. Так, санкт-петербуржец, часто летавший в загранкомандировки, расплатился с долгом в 300 тысяч (включая проценты по займу), только попав в "невыездные". На сайте ведомства уточняется, что должник до последнего пытался выехать за границу, не выплачивая долг. На суде он назвал несколько причин для срочной поездки в Китай: и вывоз тяжелобольного родственника для лечения (правда, билет был куплен только для него), и срочная закупка партии запчастей. Однако доводы звучали неубедительно, и бизнесмену пришлось заплатить по долгам и только после этого вылететь в Китай.

Однако многие должники узнают об ограничениях на выезд, только проходя паспортный контроль на границе. И пытаются срочно расплатиться "на месте", перечисляя средства на счет кредитора. Но по действующим правилам, запрет на выезд снимается только на следующий день после оплаты долга — приставам требуется время для подтверждения зачисления средств и время на исключение фамилии должника из реестра, сообщают РИА Новости со ссылкой на ФССП.

Судебные приставы креативно подходят к стимулированию должников. Так, иркутские приставы спели песню для должников, в которой были и такие слова: "С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет".

Чтобы не испытывать стресс на границе, можно накануне выезда проверить наличие либо отсутствие задолженности по исполнительному производству. Банк данных исполнительных производств размещен на сайте ФССП. Информация доступна также и через личный кабинет пользователя на сайте. Погасить долг можно в банке или на почте, скачав бланк квитанции со штрих-кодом, или с помощью онлайн-банкинга через приложения.