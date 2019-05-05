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5 мая 201912:47

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

EPA

Дональд Трамп передумал списывать 21-летний авианосец "Гарри Трумэн". Решение американского президента обойдется бюджету в 20 миллиардов долларов, пишет Time, хотя ранее военные планировали потратить эти средства на кибербезопасность: новые беспилотники и закупку новых технологий.

Как раньше технологии развивались от паруса к пару, от дерева — к стали, так и современные корабли должны стать "информационными предприятиями", которые работают на море, с моря, над морем и под ним, утверждается в статье. По сравнению с "корабельным мышлением прошлого" — это огромная разница. Однако Трамп привык иметь дело с "физическими объектами", а не террабайтами и искусственным интеллектом и отменил свое февральское решение о списании авианосца, пишет Time, прибавляя, что авианосец обеспечивает работой гораздо большее число специалистов, чем труд по написанию алгоритмов.

В прошлом году "Гарри Трумэн" был направлен в Персидский залив для нанесения ударов по правительственным объектам в Сирии, но в итоге самолеты с авианосца нанесли удары по объектам террористов в рамках операции "Непоколебимая решимость". Осенью 2018 года "Гарри Трумэн" принимал участие в военных учениях НАТО, американский корабль впервые за последние 30 лет перешел за Полярный круг. Широкой публике "Гарри Трумэн" известен по участию в съемках фильма 2003 года "Слезы солнца" с Брюсом Уиллисом и Моникой Белуччи.

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