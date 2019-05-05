Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание. Субмарину нашли члены экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".

Как рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов, подлодка лежит на глубине в 67 метров. Первое погружение показало, что "Окунь" погиб в результате подрыва на противолодочной мине в районе третьего отсека с правого борта. Предполагается, что лодка двигалась под водой, и, когда произошел взрыв, резко наклонилась носом вниз, потеряла плавучесть и вошла в грунт под углом около 20 градусов. По словам Богданова, сейчас "Окунь" лежит на дне, его носовая часть зарыта в ил почти по палубу, а корма висит в 4-5 метрах над грунтом.

По данным исследователей, Щ-302 отправилась в боевой поход 10 октября 1942 года. До острова Лавенсаари (Мощный) ее сопровождали Щ-311, канонерская лодка "Москва" и тральщики. Однако погода испортилась, и корабли успели укрыться в бухте. "Окунь" же, не заметив подаваемых сигналов, продолжил путь. Подлодка подорвалась на мине в период между 11 и 13 октября. Вместе с ней пропал весь экипаж из 37 человек.

Руководитель поисковой экспедиции рассказал также, что подлодка Щ-302 лежит примерно в миле от субмарины Щ-320, погибшей в том же 1942 году. Ее нашли в 2017 году.

Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" занимается поисками подводных лодок, которые считаются пропавшими без вести. "Окунь" стал восьмой субмариной, найденной в российских территориальных водах. Теперь, по подсчетам членов экспедиции, им осталось обнаружить еще только одну подводную лодку — М-96. "И можно считать, что в этой акватории подводная война закончится", — отметил Богданов, слова которого приводит ТАСС.

В прошлом году у острова Фескр в Финском заливе была обнаружена "Щука" — советская подводная лодка Щ-405. А в 2016 году на дне Баренцева моря нашли советский противолодочный корабль БО-224, потопленный фашистскими войсками в марте 1945 года. Как установили российские специалисты, это был "большой охотник" за подводными лодками.