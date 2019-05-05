Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

От рук злоумышленников пострадал храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Перекоринцы Винницкой области. Его ограбили и осквернили.

Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что преступники забрали старинные иконы, разгромили жертвенник и осквернили Святой престол.

После того, как Константинополь признал раскольников, давление на УПЦ усилилось. Каноническую церковь преследуют националисты и властные структуры, идет открытая кампания против УПЦ в СМИ. Захваты храмов и земель уже не редкость, так украинские власти выполняют обещание о мирном переходе приходов, передает РИА Новости.