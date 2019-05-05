5 мая 201916:30
Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ
От рук злоумышленников пострадал храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Перекоринцы Винницкой области. Его ограбили и осквернили.
Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что преступники забрали старинные иконы, разгромили жертвенник и осквернили Святой престол.
После того, как Константинополь признал раскольников, давление на УПЦ усилилось. Каноническую церковь преследуют националисты и властные структуры, идет открытая кампания против УПЦ в СМИ. Захваты храмов и земель уже не редкость, так украинские власти выполняют обещание о мирном переходе приходов, передает РИА Новости.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Евровидение" может стать жертвой палестино-израильских ударов
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН
- Американцы влюбились в Крым
- Восстановление Нотр-Дама: вариантов все больше
Самое читаемое
-
Кошмар на воздушном шаре в Крыму: как спаслась 11-летняя девочка
- После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
- Смерть на скорости 260 километров: байкер снял последние секунды своей жизни
- 22-летнюю модель раздавил трактор, у девушки не было шансов
- Участковый требует от инвалида миллион за нравственные страдания
- Автор популярного приложения зарезал родную сестру
- Известный фотограф задержан в Москве за изнасилование модели
Телеканал "Россия"
-
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Репетиция Парада Победы
- Американские СМИ "заклевали" Трампа
- Фестиваль ледоколов на Неве: на борт пускают всех
Вести-Москва
-
"Московская весна A Сappella": услышать живое пение можно на 50 площадках
- В столице проходит весенний мотофестиваль
- Усадьбы Останкино и Кусково готовятся встречать вековой юбилей
- Ажиотаж в Третьяковке: посетители спешат увидеть уникальные работы Эдварда Мунка
- В Москве открылись необычные площадки для регистрации брака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов
43 минуты назад
Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур
14 минут назад
Рогозин – Ставридису: это даже не смешно
37 минут назад
Найдена яма с останками казненных советских граждан
2 часа назад
Американские делегаты побывали в Донбассе
1 час назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"
01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"
30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы
29.04.2019 08:15
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ
14 минут назад
Подросток предотвратил серьезный пожар в Петербурге
35 минут назад
Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана
48 минут назад
"Уфа" ушла от поражения в Самаре
1 час назад
Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя
2 часа назад
Службу ВИЧ в России могут ликвидировать
2 часа назад
Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом
3 часа назад
На Эльбрусе погиб украинский альпинист
3 часа назад
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
5 часов назад
Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН
15 часов назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах
29.04.2019 15:40