Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана

В США 32-летний солдат упал в жерло действующего вулкана Килауэа на Гавайях, пытаясь заглянуть в кратер. Военнослужащий с базы на острове Оаху участвовал в учениях на острове Гавайи, называемом также Большим островом.

По словам одного из представителей Гавайского вулканического национального парка, военный перелез через стационарное металлическое ограждение на смотровой площадке под названием Дымящийся утес, чтобы подобраться ближе к краю скалы. Однако порода под ним провалилась, и солдат упал внутрь кратера, глубина которого составляет около 90 метров.

Военному повезло: он упал на узкий уступ, пролетев "всего" 21 метр, и остался жив. Свидетелем инцидента был еще один посетитель национального парка — он и вызвал спасателей. За искателем приключений спустились спасатели с носилками, и примерно через три часа его удалось извлечь из кратера.

В критическом состоянии пострадавшего доставили по воздуху в клинику в столице округа Гавайи — городе Хило, сообщает CBS News. Он уже идет на поправку — и удивительно быстрыми темпами, учитывая полученные им травмы.



Действующий вулкан Килауэа в настоящее время не извергается — прошлый раз это произошло около года назад. Тогда потоки лавы разрушили более 700 домов, что затронуло около трех тысяч жителей острова. Последний случай падения человека со смертельным исходом в этом национальном парке произошел в конце октября 2017 года.