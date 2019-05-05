В Берлине осквернили "Скорбящую мать"

Берлинский монумент "Скорбящая мать" осквернили вандалы, сообщает посольство России в Германии в Fb.

Памятник облили машинным маслом. Причем надругались над монументом перед 74-й годовщиной победы в Великой отечественной войне.

Мемориал в Трептов-парке открыли в 1949 году, отреставрировали в 2014. "Скорбящая мать" расположена на входной группе комплекса. Скульптор – Евгений Вучетич, архитектор – Яков Белопольский.