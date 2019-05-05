СКР сообщил о 37 выживших при пожаре на борту "Суперджета"

Следственный комитет сообщил о 37 выживших при аварийной посадке Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Всего на борту, по данным ведомства, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

"По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", — говорится в сообщении СКР. О судьбе 41 человека ничего не сообщается.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 18 пострадавших при пожаре на борту экстренно вернувшегося в аэропорт вылета самолета.