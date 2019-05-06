США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, это делается, чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников будет встречено с безжалостной силой.

Болтон отметил, что США не стремятся к войне с иранским режимом, но полностью готовы ответить на любое нападение, передает ТАСС.

2 мая вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана. Вашингтон ввел санкции против Тегерана полгода назад, но это был смягченный вариант: Штаты разрешили продолжать закупки иранского топлива восьми странам. Это Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция. Теперь и они окажутся под американскими санкциями, если будут сотрудничать с Ираном.

3 мая спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что для усиления дальнейшего давления на Иран следует ввести ещё ряд ограничений.