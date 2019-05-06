Налог на теплицы: мифы и факты

В России ввели новый налог на теплицы. Именно такие заголовки недавно облетели многие СМИ, якобы все подобные строения теперь надо оформлять как недвижимость. На самом же деле для дачников и садоводов практически ничего не изменилось.

Россияне в начале года стали чаще продавать свои дачи. По сравнению с первым кварталом предыдущего года число предложений увеличилось на пятую часть. Эксперты объясняют ажиотаж так: якобы владельцы участков опасаются нового налога на теплицы.

По данным Счетной палаты, в России до 150 миллионов незарегистрированных в ЕГРН объектов. С этим решили бороться, однако для садоводов в большинстве случаев все останется как прежде.

Налог начисляется только на объекты, которые есть в Едином государственном реестре недвижимости. Регистрация -- дело добровольное, и тут решение за собственником участка. Случайное попадание объекта в ЕГРН также можно оспорить.

О каких постройках необходимо заявить? В ФНС России составили список конкретных критериев, ключевое понятие — недвижимость. То есть объект должен быть построен стационарно, прочно связан с землей и иметь фундамент.

Если постройка менее 50 квадратных метров, налог не начисляется. Льгота действует для одного объекта, и не важно, в какой части страны он находится. В зависимости от региона исключение возможно и для большего количества построек.

И еще один ключевой момент: объект нельзя использовать для предпринимательской деятельности. То есть выращивать сельхозпродукцию для личного потребления можно, а вот продавать ее в промышленных масштабах — нет. Если теплица работает не круглый год, например, закрыта зимой — начислений также нет. В остальных же случаях объект регистрировать необходимо.

Что касается других строений на участке, куда входят бани, летние кухни, бытовые помещения, — без фундамента они также недвижимостью не считаются. Если речь про гаражи и жилые помещения — действуют уже другие законы.