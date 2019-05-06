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Палестино-израильский конфликт 36 минут назад
Жертвами ракетных ударов между Израилем и Палестиной стали около 30 человек
Израильские военные сняли ограничения для населения с территорий, приграничных с сектором Газа. Ранее доступ в зону в радиусе 40 километров от анклава был закрыт в связи с обстрелами. Обмен ударами с Палестиной начался 4 мая, жертвами противостояния стали около 30 человек, порядка 250 пострадали. Утром 6 мая сторонам удалось договориться о перемирии.
К палестинскому анклаву подтягиваются войска. Израиль усиливает военное давление: элитная пехотная бригада Голани, танковые соединения. По военным стреляют с той стороны пограничного забора. Кто-то из солдат успел снять, как на армейский автобус падают "Касамы" — ракета взрывается чуть впереди. Позже двое других военнослужащих будут ранены осколками минометного снаряда.
Среди гражданского населения потери серьезнее. За два дня и две ночи противостояния из Газы было выпущено около тысячи ракет. Сирены не смолкали в десятках городов и поселков юга страны. Закрыты школы, вузы, не ходят поезда. Есть тяжелораненые. В Ашдоде 22-летний юноша погиб, не успев добежать до убежища. На приграничном шоссе противотанковый снаряд попал в легковой автомобиль, убив пожилого водителя. Погиб рабочий при попадании ракеты в промзону Ашкелона. Там же мужчина, вышедший покурить во двор собственного дома, получил смертельные осколочные ранения в грудь.
После пятичасового совещания силовой кабинет министров Израиля дал поручение войскам "продолжить нанесение ударов и приготовиться к дальнейшим действиям".
"Я дал указание продолжать массированные атаки террористических объектов в секторе Газа, а также укрепить силы вокруг сектора танковыми, артиллерийскими и пехотными войсками", — заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
В секторе Газа тоже отменены занятия во всех учебных заведениях. Израильские ВВС и артиллерия нанесли несколько сотен ударов по офисам силовых структур движения "Хамас", тактическим тоннелям, ракетным заводам, тренировочным базам, домам полевых командиров. Приступили к точечным ликвидациям. Камера фиксирует с воздуха пуск ракеты по автомобилю Ахмада Худари. По данным израильской разведки, он являлся финансистом "Хамаса". Медики Газы сообщают о множестве раненых и более чем двух десятках погибших, в том числе гражданских.
"Дети играли, когда разорвался снаряд, выпущенный дроном. Их убила израильская бомбардировка", — говорит Махмуд Абу Арар.
Израильская армия либо отрицает, либо не комментирует эту информацию. Египетские посредники уже несколько раз предлагали сторонам прекратить обстрелы, ставящие под угрозу не только жизнь людей по обе стороны пограничного забора, но и судьбу "Евровидения", чьи участники уже собрались в Тель-Авиве.
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