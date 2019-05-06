Алексей Михайличенко станет новым тренером киевского "Динамо"

В ближайшее время в киевском "Динамо" произойдет смена главного тренер. Александр Хацкевич уступит свой пост олимпийскому чемпиону Алексею Михайличенко.

Контракт Хацкевича близится к завершению, и клуб не будет продлевать с ним соглашение. Наиболее вероятным преемником белорусского специалиста считается 55-летний Алексей Михайличенко, в прошлом полузащитник сборной СССР, киевского "Динамо", итальянской "Сампдории" и шотландского "Рейнджерс".

Вице-чемпион Европы 1988 года и олимпийский чемпион Алексей Михайличенко возглавлял "Динамо" с 2002 по 2004 годы. Он дважды приводил киевлян к победам в чемпионатах Украины.