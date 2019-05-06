Зеленский вышел из бизнеса на пятилетку

Бизнес-партнер новоизбранного президента Украины Сергей Шефир сообщил, что Владимир Зеленский вышел из бизнеса, а причитающуюся ему долю вернут по истечении пятилетнего срока президентства.

По его словам, которые приводит интернет-изданию "theБабель", Зеленский отдал в бизнесе "какое-то право голоса, влияние". "Может мне, может Борису (Шефиру), я не помню", — сказал партнер Зеленского, добавив, что "это неважно, потому что ни он, ни Борис его точно не подставят и не подведут.

Сергей Шефир также пояснил, что Зеленский "будет получать дивиденды от роялти", и еще "какие-то бренды остались на нем".

Ранее новоизбранный глава Украины заявлял, что еще до парламентских выборов (они должны пройти осенью) намерен выйти из своего бизнеса. Кроме того, он заявлял, что идет в президенты на пять лет.

Кроме того, Владимир Зеленский утверждал, что он и его команда не работают в России. Однако, как стало известно прессе, бизнес в России у Зеленского-шоумена все же есть.

По данным журналистского расследования три компании в РФ принадлежат кипрской Green Family LTD, которая, в свою очередь, является соучредителем студии "Квартал 95" на Украине.

При этом, как стало известно СМИ, бенефициарами кипрской компании указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Борис и Сергей Шефиры, Андрей Яковлев, а также Тимур Миндич.

Однако в конце января Зеленский заявлял, что из состава владельцев кипрской компании он вышел, напоминает РИА Новости.