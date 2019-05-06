Кубок мира по биатлону традиционно стартует в Эстерсунде

Стал известен календарь Кубка мира по биатлону сезона 2019/20. По традиции первый этап пройдет в шведском Эстерсунде.

Эстерсунд примет сильнейших биатлонистов с 30 ноября по 8 декабря. Далее второй этап — Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря; третий этап — Анси (Франция), 19-22 декабря; четвертый этап — Оберхоф (Германия), 9-12 января; пятый этап — Рупольдинг (Германия), 15-19 января; шестой этап — Поклюка (Словения), 23-26 января; седьмой этап — Нове-Место (Чехия), 5-8 марта; восьмой этап — Контиолахти (Финляндия), 12-15 марта; девятый этап — Холменколлен (Норвегия), 20-22 марта.

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля. Россия сможет принимать у себя этапы Кубка мира, после того IBU восстановит Союз биатлонистов России в правах.