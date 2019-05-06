В Митине частный детский сад исчез вместе с деньгами родителей

В Митине внезапно закрылся частный детский сад. Руководство исчезло, собрав с родителей внушительную сумму. Причем за аренду и коммунальные услуги сад, как выяснилось, не платил месяцами, и хозяин помещения в итоге нашел других арендаторов. Что теперь делать родителям?

Жители Митина ежедневно патрулируют частный детский сад "Вундеркинд". Ждут руководство, которое сбежало в неизвестном направлении.

- Они съехали моментально, собрали все документы, буквально в один момент они уехали.

За пару дней до пропажи со всех родителей собрали по 40 тысяч рублей — взнос за следующий месяц.

- Бухгалтерия не берет трубку, финансовый директор не берет трубку, и ни на один мой запрос еще не поступило ответа.

Позже выяснилось, что без зарплаты остались и работники сада — воспитатели, повара, психологи. О закрытии "Вундеркинда" им сообщили СМС-рассылкой.

- Ни собраний, ни предупреждений — ничего не было сказано! Третий месяц работники живут без заработной платы.

- Мы оформлены были без трудового договора, у нас ничего нет.

Сад в Митине открыла "Гимназия Петра Великого" в Мытищах. Там держат оборону.

- Мы можем пройти с директором пообщаться?

- Подождите секундочку.

- Не выталкивайте! Директор на месте?

- Директора в данный момент нет.

- А когда будет?

Вместо директора вышел его заместитель — заявил, что к саду в Митине "Гимназия Петра Великого" вообще отношения не имеет.

- Я знаю, что там пытались открыть филиал, не получилось, больше ничего не знаю. Это гимназия Петра Первого.

- А это разные организации?

- Да.

- А сайт почему совпадает у вас и у них?

- Ну, близкие организации.

Нам все же удалось связаться с руководством гимназии. Там подтвердили: "Вундеркиндом" в Митине занимались они.

- Нас арендодатель попросил оттуда уйти за неделю, потому что нашел выгодных для себя арендаторов. Сейчас проводится акт сверки, оказывается, что половина родителей еще и нам должны. Кому-то заплатим, кому-то предлагаем услугами забрать.

Родителей такие слова шокировали. Ежемесячный взнос в детский сад доходил до 60 тысяч рублей — и не сказать, что за идеальные условия.

- Пришлось нам приходить сюда со своими подушками, одеялами, карандашами, альбомами. То есть, у детей вообще ничего не было, несмотря на то, что оплата своевременная. Специально взяла все свои чеки!

Компания-застройщик, которая владеет зданием сада, уверяет: "Вундеркинд" силой никто не выгонял. Просто накопились огромные долги.

"Детский сад имел задолженность по арендным платежам, эксплуатационным услугам, по арендным платежам это было свыше трех миллионов рублей. Мы просили, чтобы все платежи были погашены — и долги перед родителями, и долги перед учителями", — рассказала руководитель пресс-службы компании-застройщика Наталья Быкова.

Куда утекли деньги, теперь будут разбираться полиция и прокуратура. Родители написали коллективное обращение. В здание сада в Митине уже заехала новая организация. Родителям предлагают остаться, но аванс никто не учтет. Работников тоже не выгоняют, но и долги "Вундеркинда" никто гасить не планирует.