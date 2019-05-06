Штаты испытали прототип авиационной лазерной пушки

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США провела успешные испытания лазерной установки SHiELD. Прототип лучевой пушки уничтожил сразу несколько ракет-мишеней. Тестирование проводили на полигоне "Уайт-Сэндс", что в штате Нью-Мексико.

"Эти испытания показали, что лазерное оружие изменит правила игры на поле боя", — заявил глава дирекции "Направленной энергии" лаборатории ВВС Келли Хэммет.

Программа SHiELD стартовала в начале 2017 года. Она предполагает создание сразу трех лазерных излучателей разной мощности, которыми вооружат боевые самолеты. Самый слабый будет отвечать за "подсветку" целей и наведение бомб или ракет. Средний – за оборону самолета, то есть перехватывать ракеты противника. И, наконец, самый мощный станет "главным калибром". Он будет служить для уничтожения наземных и воздушных целей.