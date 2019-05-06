Легковушка сбила девушку на трамвайной остановке в Петербурге

Девятнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как ее сбила легковушка на трамвайной остановке. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло в 9 часов утра в понедельник, 6 мая, у дома №1 по улице Куйбышева. На кадрах видно, как водитель белого Renault на скорости сбила вышедшую из трамвая пассажирку и около 10 метров провезла ее на капоте. За рулем автомобиля находилась 27-летняя местная жительница.

Пострадавшую доставили в больницу, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.