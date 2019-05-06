С МКС заметили провод, болтающийся снаружи американского грузовика Dragon

Снаружи американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель. Это было замечено при его сближении с Международной космической станцией. Специалисты отметили, что кабель не должен стать помехой астронавтам при захвате корабля манипулятором станции, передает РИА Новости.

4 мая корабль Dragon был выведен на орбиту, корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн груза. В него входит оборудование и материалы для проведения научных исследований. На сайте НАСА можно увидеть трансляцию сближения Dragon с МКС.

Известно, что уже осуществлен успешный захват подлетевшего американского грузового космического корабля Cargo Dragon при помощи дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2.

Это уже семнадцатый по счету запуск корабля к МКС. Он осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Последней принадлежит ракета-носитель и грузовой космический корабль.

На борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, канадца Давида Сен-Жака.

На МКС с прибытием Dragon число кораблей увеличилось до шести. Сейчас там находится американский грузовой аппарат Cygnus, два российских грузовика "Прогресс" и пилотируемые корабли "Союз". По планам Dragon останется на станции около месяца, после чего отправится на Землю с материалами научных экспериментов.