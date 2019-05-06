Грузовик с туристами рухнул с 40-метрового обрыва на западе Украины

В Ивано-Франковской области Украины с 40-метровой высоты сорвался в реку грузовик с белорусскими туристами. В результате ДТП погибли три человека, один пассажир пропал без вести, сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС страны. Спасатели сняли на видео место происшествия.

Авария произошла около 11:40 6 мая близ села Красник Верховинского района, на дороге вдоль реки Черный Черемош. По неустановленным пока причинам ГАЗ-66 съехал в кювет и упал с 40-метрового обрыва в воду.

Из 23 находившихся в салоне людей спастись удалось 19 туристам, которые направлялись на сплав. После обследования тяжелой машины спасатели подняли на поверхность тела руководителя группы и двух женщин. Остается неизвестной судьба еще одного пассажира.