Есть контакт: Лавров и Помпео обменялись шутками и обсудили Венесуэлу и Арктику
В финском Рованиеми завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа длилась час. Центральной темой стала Венесуэла и возможный вариант военного вторжения в нее американцев. Эти непростые переговоры закончились обменом шутками.
Черный фон, на котором стоят российский и американский флаги, как и отношения двух стран — не радужные. Но главы внешнеполитических ведомств двух стран вида не подают. К камерам идут, улыбаясь, и с шутками.
"Странная традиция, флаги с противоположных сторон: это говорит о дружеских отношениях", — поясняет своему американскому коллеге Сергей Лавров.
Министры смеются и жмут друг другу руки.
Шутят и журналисты:
- Какому по счету госсекретарю жмет руку Лавров?
"Я уже перестал считать", — признается Сергей Лавров.
Майк Помпео не проронил ни слова. Дальше их почти часовой разговор продолжался без камер. Есть только фото переговоров. Беседой Сергей Лавров остался доволен.
"Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитии тех дискуссий, которые состоялись между президентами Путиным и Трампом по телефону пару дней назад", — поясняет министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Финляндии.
Журналисты были уверены, что дипломаты обсудят Венесуэлу. США давят на правительство Николаса Мадуро, при этом обвиняют Москву во вмешательстве в дела Каракаса. Помпео как раз накануне позволил себе недипломатичные высказывания: Россия, по его словам, должна убраться из Венесуэлы.
"За столом ничего такого не было", — отмечает глава российского МИД Сергей Лавров.
"Если Вашингтон решится на военное вторжение, какие в России рычаги в ответ на это?" – задал вопрос корреспондент CNN.
"Некоторые называют вашу компанию fake news, но вы сейчас еще и делаете fake question, — пошутил Сергей Лавров. – Я из моих контактов с моим американским коллегой и другими коллегами, европейскими и латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения".
Официальный Каракас сегодня отреагировал на угрозы США. Венесуэла готова ко всему.
"Мы готовы к любому сценарию. Если они (США) предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться. У нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была", — подчеркнул министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Лавров и Помпео не виделись с прошлого лета. К слову, встречались тет-а-тет здесь же — в Финляндии, когда Владимир Путин и Дональд Трамп проводили свой первый саммит.
На этот раз в стране Суоми у дипломатов другой повод для встречи — Арктический совет.
Как правило, заседания Арктического совета освещает небольшое число журналистов. Но как только стало известно, что здесь в Финляндии свои двусторонние переговоры запланировали еще глава госдепартамента США и министр иностранных дел России, представители самых разных СМИ буквально забросали организаторов просьбами об аккредитации. Интерес к встрече Лаврова и Помпео колоссальный.
Ажиотажа организаторы явно не ожидали. Стулья приходится доставлять. Говоря об Арктике, Помпео рассуждает о ее богатствах — запасах нефти и газа. Тут же обрушивается на Китай: от Заполярного круга до границы КНР почти 2 тысячи километров, и Пекину там, дескать, нечего делать. Но больше всего достается России. Вашингтону не нравится активность Москвы в северных широтах.
"Россия уже оставляет следы на снегу армейскими сапогами. Россия официально заявила об увеличении своего военного присутствия в 2014 году, когда заново открыла в Арктике военную базу времен холодной войны. С тех пор, благодаря своему флоту ледоколов, Россия смогла восстановить все свои базы и инфраструктуру. И заявляет, что построит 475 новых военных объектов", — паниковал госсекретарь США Майк Помпео.
У России в Арктике самая протяженная береговая линия. Москва исторически рассматривает часть Северного морского пути как свои внутренние воды. И это тоже очень раздражает США.
"Мы обеспокоены притязаниями России на международные воды Северного морского пути. На Северном морском пути Россия уже незаконно требует от других стран просить у нее права на проход, требует принимать на борт иностранных судов русских лоцманов и угрожает применить силу к тем, кто не выполняет ее требований", — продолжил перечень претензий к Москве госсекретарь США Майк Помпео.
"Северный морской путь – это наша российская национальная транспортная артерия, — заочно ответил своему американскому коллеге министр иностранных дел России. – Мы, как прибрежное государство, в полном соответствии с международном правом, отвечаем за безопасность эксплуатации этого маршрута".
Проблемы Арктики министры иностранных дел целого ряда северных стран будут обсуждать 7 мая во время совета. По пути в Финляндию дипломаты, в том числе Майк Помпею, выразили соболезнования россиянам в связи с трагедией в аэропорту Шереметьева.
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