Делегация Госдумы РФ встретилась в Берлине с коллегами из Бундестага

Парламентарии России и Германии обсудили необходимость отмены санкций. Об этом рассказал первый зампред Госдумы Александр Жуков — он возглавил делегацию от российского парламента во время визита в Берлин.

На встрече, в частности, обсуждались вопросы, связанные со строительством трубопровода "Северный Поток-2". Переговоры проходили в неформальной обстановке. После встречи депутаты сыграли с немецкими коллегами в футбол — товарищеские матчи между Думой и Бундестагом уже стали традицией. Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах катастрофы в Шереметьево, отмечает телеканал "Россия 24".