Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в "Коламбусе"

Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.

"Останусь ли я? Ничего не думаю на этот счет. Сейчас апатия и пустота", — заявил Панарин, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Джерода Смолли. Вторил Панарину и его одноклубник Бобровский: "Я не думаю о будущем прямо сейчас. Говорю только о том, что происходит".

Напомним, что по окончании сезона Панарини Бобровский получают статус неограниченно свободного агента и могут сменить клубную прописку.