Православные отмечают Пасху усопших

Православные верующие сегодня отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших (в народе его еще называют Пасхой усопших), сообщает "Интерфакс".

На Пасху и во всю Светлую Седмицу заупокойные панихиды не служатся. Поэтому на девятый день после Пасхи установлен особый день поминовения усопших, чтобы верующие "после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова".

При этом Русская православная церковь не одобряет возродившуюся в советское время традицию оставлять в этот день на могилах еду, пасхальные яйца или водку, называя это язычеством.