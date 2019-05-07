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7 мая 201910:00

Защитник "Коламбуса" Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира

EPA

В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду проиграл "Бостону" (0:3) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с чем защитник "Синих мундиров" Владислав Гавриков получил вызов в сборную России на предстоящий чемпионат мира.

"Защитник Владислав Гавриков вызван в национальную сборную", – сообщает пресс-служба ФХР в социальной сети в Twitter.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 10 по 26 мая в словацкой Братиславе. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

 

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