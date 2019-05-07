Подмосковный лжегенерал открыл свой отдел кадров при МВД

В Подмосковье задержали "маститого" генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД. Допрос подозреваемого сняли на видео.

Предполагаемого мошенника взяли в подсобке магазина во Фрязине сразу после получения 300 тысяч рублей — именно столько он просил за посреднические услуги. Своим клиентам 59-летний мужчина гарантировал не только все полагающиеся законом льготы, но и оплачиваемую служебную квартиру и зарплату не ниже 100 тысяч рублей в месяц. Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником управления МВД, в ходе которого и обсуждал вопрос о приеме на работу.

Во время досмотра у Захарчука изъяли множество документов — он оказался не только генерал-лейтенантом казачьих войск России и зарубежья, но и членом Общественного совета при ГИБДД, а также старшим советником президента Международной полицейской ассоциации. При этом достоверность последней "корочки" подтверждала подпись якобы Ангелины Вовк.

Задержанного взяли под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество".