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7 мая 201911:45

Футболист "Ахмата" Раванелли выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки

fc-akhmat.ru

В матче 27-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле в Грозном сыграл вничью с петербургским "Зенитом" – 1:1. Бразильский полузащитник грозненцев Раванелли на 62-й минуте получил травму и был заменен.

В одной из клиник Грозного Раванелли прошел обследование. Как сообщает пресс-служба "Ахмата", хавбеку поставлен диагноз: "МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки".

Сообщается, что в ближайшее время футболист будет прооперирован и пропустит остаток сезона и летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления – шесть месяцев.

Напомним, в завершающемся сезоне Раванелли в составе гнрозненцев принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Бразильский легионер "Ахмата" является одним из лучших ассистентов среди клубов российской премьер-лиги.

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