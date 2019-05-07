Генералу Дрыманову, "помогавшему" Шакро Молодому, предъявлено окончательное обвинение

Обвиняемому в получении взяток генералу Александру Дрыманову, ранее являвшемуся начальником столичного главка Следственного комитета РФ, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Оно осталось таким же, как и было. Также осталась прежней и позиция моего подзащитного, он не признает вину", — сообщил "Интерфаксу" адвокат генерала Марк Каверзин.

Дрыманов находится под стражей с июля 2018 года по обвинению в крупном и особо крупном взяточничестве. По версии следствия, генерал получил 200 тысяч долларов за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец — подельнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой).

Кроме того, бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров, также проходящий по делу о взятках, заключил сделку со следствием и дал показания, что в 2016 году заплатил своему начальнику за покровительство по службе почти 10 тысяч евро.

Сам Александр Дрыманов свою вину не признает и, по словам адвоката, "готов к процессуальному сражению".