В Орле назвали возможную причину крупного пожара в здании Россельхознадзора

Эксперты назвали возможные причины пожара в Референтном центре Россельхознадзора в Орске. Напомним, возгорание произошло 2 мая. Пламя охватило мансардный этаж здания и распространилось на площади более 400 кв. метров. Сотрудники надзорного ведомства, вышедшие на работу после праздников, увидели печальную картину. Специалистам предстояло оценить, насколько пострадали их рабочие места.

Многие подключились к спасению дорогостоящего лабораторного оборудования еще в день пожара. Казенное имущество вынесли из здания задолго до того, как возгорание было локализовано. Благодаря совместным усилиям работа подразделений Россельхознадзора не была парализована, несмотря на масштабы разрушения, передает ГТРК "Орел".



"В данный момент персонал разбирает завалы. Люди и в выходные выносили лабораторное оборудование, спасали имущество. Оборудование удалось спасти практически в полном объеме. Мы уже запустили его в эксплуатацию. Сейчас учреждение продолжает осуществлять свою деятельность в полном масштабе и оказывать все услуги", — пояснил главный специалист кадрового отдела ФГБУ "Центральная научная методическая ветлаборатория" Александр Савин.



Теперь экспертам и группе дознавателей МЧС предстоит найти виновных. "После того, как пожар был ликвидирован, дознаватели провели детальный осмотр поврежденного строения. Они изъяли все необходимые материалы для дальнейшего исследования", — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Александров.



Среди прочего специалисты забрали фрагмент внешней проводки, на котором были следы плавления. Кроме того, были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Материалы по данному делу уже направлены в Испытательную пожарную лабораторию. Эксперты должны в ближайшее время подготовить техническое заключения о причине пожара. "Мы рассматриваем все выдвинутые дознавателями версии. Первая - это электротехническая причина", — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Александров.

Масштабы нанесенного ущерба еще предстоит установить. Однако предварительно известно, что он будет исчисляться десятками миллионов рублей.