Глава МИД: Украина ответит на выдачу российских паспортов системно и ассиметрично

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина готовит "действенный ответ" России за выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

"Он будет одновременно системным и асимметричным", — пообещал Климкин и добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги.

"Пусть это станет сюрпризом для противника", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в авторской колонке для "Украинской правды".

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ, согласно которому "в гуманитарных целях" была определена категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Это касается жителей Донецкой и Луганской народных республик, которым теперь упрощен порядок получения российских паспортов.

Местные жители уже активно отреагировали на появившуюся возможность получить гражданство РФ: у миграционных центров — огромное количество желающих стать гражданами России.



Накануне глава МИД Украины заявил, что Киев готов рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма, напоминает ТАСС.