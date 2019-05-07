В Дагестане известная телеведущая дважды за день попала в ДТП и погибла

В Махачкале скончалась известная телеведущая местного канала MTV ("МТВ Столица") Тамилла Абдулаева. Как сообщает Регион online, сначала ее сбил автомобиль. После этого ДТП девушка была еще жива.

По вызову приехала скорая и повезла пострадавшую в больницу, но по пути машина попала в аварию.

Второй удар причинил пострадавшей травмы, от которых она скончалась.

О произошедшей трагедии в "Инстаграме" сообщила и ее коллега Наталья Порецкая, опубликовав фото с Тамиллой и признанием, что в это "невозможно поверить".

Позже в пресс-службе Минздрава по Дагестану "Российской газете" официально подтвердили информацию о том, что телеведущая скончалась в результате двойного ДТП, но смерть наступила из-за травм, полученных в первой аварии.

Там уточнили, что она ушла из жизни в приемном отделении республиканской клинической больницы. Виновники и первого, и второго ДТП задержаны.

Тамилла Абдулаева работала шеф-редактором в крупнейшем на Кавказе медиахолдинге "МТВ Столица" и вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха", сообщает РИА Новости.