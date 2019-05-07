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7 мая 201917:19

Танец на похоронах закончился падением гроба

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В Гане желание родственников эффектно проводить в последний путь усопшего обернулось настоящим провалом — нанятые танцоры уронили гроб, а покойный вывалился на землю, сообщает GhanaWeb. Инцидент сняли на видео.

В Западной Африке в последние годы получил распространение обычай приглашать на похороны состоятельных людей танцевальные коллективы, дабы артисты несли гроб с телом, а родственники и близкие в этот момент могли под аплодисменты предаться воспоминаниям.

Спрос на услуги ритуальных танцовщиков высокий, так что и расценки постоянно растут. Однако даже крупные суммы, как свидетельствуют представленные выше кадры, не гарантируют безупречного прохода к могиле. Церемония оказалась омрачена из-за несогласованных действий артистов, провожавших усопшего в последний путь под зажигательную композицию African Borborbo в исполнении DSP Kofi Sarpong.

Сами танцоры приняли произошедшее близко к сердцу, один из участников даже расплакался у перевернутого гроба, в то время как недовольные близкие подняли гул.

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