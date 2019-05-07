Жирков может перейти из "Зенита" в "Тамбов"

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове". Это произойдет в том случае, если 35-летний футболист не продлит соглашение с сине-бело-голубыми.

Как сообщает Чемпионат.com, тамбовский клуб, который практически гарантировал себе выход в российскую премьер-лигу, хочет видеть Жиркова в своем составе. Игрок "Зенита" не против перебраться в Тамбов, где выступал с 2001-го по 2003 год за местный "Спартак".

В настоящий момент тамбовский клуб занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 67 очков после 35 туров. В оставшихся трех матчах ему достаточно набрать три очка, чтобы выйти в РПЛ. Напомним, что Юрий Жирков является уроженцем Тамбова.