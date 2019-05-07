Семь футболистов поборются за звание игрока сезона в АПЛ

Английская премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата в сезоне-2018/19. В нем оказалось по три представителя из "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а также один игрок лондонского "Челси".

Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Мохамед Салах, (все – "Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все – "Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси") попали в число номинантов на награду.

Победителя определят капитаны всех клубов АПЛ, футбольные эксперты, а также болельщики, которые смогут проголосовать за лучшего футболиста чемпионата.