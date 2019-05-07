Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго "Аватара"

Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2012 года. Это на год позже, чем планировалось. Следующие эпизоды саги Джеймса Кэмерона, как сообщает The Walt Disney Company, покажут в 2022, 2025 и 2027 годах.

Студия рассказала также, что следующие части франшизы "Звездные войны" зрители увидят в 2022, 2024, 2026 годах. А девятый эпизод "Звездных войн" — "Восхождение Скайуокера" (режиссер Джей Джей Абрамс) – покажут в декабре 2019 года, передает РИА Новости.